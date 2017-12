Genkomne stjerner irriterer Klavs Bruun før VM-åbning

Modstanderen, Montenegro, stod midt i et generationsskifte, og landstræner Dragan Adzic var kommet på kant med flere af holdets største profiler efter den bedrøvelige indsats ved OL sidste år.

For blot et par uger siden lignede Danmark en klar favorit i premierekampen ved håndbold-VM lørdag aften.

Men billedet ændrede sig markant, da Adzic i sidste uge blev afskediget og erstattet af svenskeren Per Johansson.

Johansson fik straks overtalt storskytten Katarina Bulatovic og klassefløjen Jovanka Radicevic til at tage en ny tørn på landsholdet, og dermed er det modspillere af højeste kaliber, der venter danskerne på lørdag.

- Det virker, som om at der var nogen i forbundet, der gerne ville have, at de gamle spillere stadig var med, konstaterer den danske landstræner, Klavs Bruun Jørgensen.

Han har brugt meget tid på at studere de danske modstandere på video som optakt til slutrunden.

Nu må han i sidste øjeblik forberede sig på et Montenegro-hold, der kommer med flere trusler og mere erfaring, end han havde forventet.

- Det er selvfølgelig lidt irriterende. Vi har heldigvis spillet mod dem nogle gange før, og der er meget i deres spil, der ikke ændrer sig synderligt. Det er bare kvaliteten, der er blevet bedre.

- Selve forberedelsen bliver meget af det samme, men jeg er opmærksom på, at det bliver et andet hold, vi møder, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Det er spillere med store meritter, der gør comeback. Både Radicevic og Bulatovic var med til at vinde EM-guld og OL-sølv i 2012, da Montenegro rådede over et af verdens stærkeste landshold.

Radicevic blev kåret som turneringens bedste højrefløj ved VM i Danmark for to år siden, mens Bulatovic i et årti har tilhørt den absolutte elite på højre back.

- Det er to verdensklassespillere med meget rutine, siger den danske landsholdsspiller Line Jørgensen.

Hun påpeger samtidig, at udskiftningen på trænerbænken også kan blive en klar forstærkning.

Per Johansson var træner i Line Jørgensens klub, CSM Bucuresti, i en kort periode i sidste sæson. Hans VM-assistent, rumæneren Adrian Vasile, er til daglig assistenttræner i samme klub.

- De er rigtig gode til at få sådan et østeuropæisk hold op i det røde felt, hvor de vil kæmpe med alt, hvad de har.

- Per stiller store krav til spillerne og fortæller dem, at de skal tage sig sammen og kæmpe for deres land. Det er sådan noget, der rammer dem godt. Sådan var det i hvert fald i Bukarest, siger Line Jørgensen.

Danmark og Montenegro plejer at spille tætte kampe mod hinanden. Holdene har vundet på skift i de seneste seks indbyrdes opgør.

Seneste møde var ved EM sidste år, hvor danskerne vandt med 22-21.