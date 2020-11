Genk er overrasket og skuffet over Thorup-stop

Jess Thorup nåede kun lidt mere end en måned i spidsen for den belgiske fodboldklub Genk, inden han mandag blev præsenteret som ny træner i FC København.

50-årige Thorup fik ellers succes fra start og har vundet de seneste tre kampe med holdet.

Derfor er Genk også ærgerlig over danskerens beslutning.

- Klubben er både overrasket og skuffet og ærgrer sig over, at Jess forlader os for en anden udfordring efter en periode med en stribe af fremragende resultater, skriver Genk på sin hjemmeside.

På samme hjemmeside siger Thorup, at han havde en god tid i klubben.

- Jeg følte mig hjemme i Genk fra første dag. Spillere, stab, ledelsen og alle er som en stor familie. Og Genk er en meget skøn by, hvor man mærker støtten til klubben, siger Thorup.

Han forklarer, at muligheden for at komme til FCK var enestående for ham.

- Jeg kunne se mig selv i Genk i mange år, men sammen med min familie besluttede jeg at udnytte muligheden, supplerer han.

Thorup debuterede som Genk-træner 28. september med 2-2 hjemme mod Oostende. Derefter hentede holdet 1-1 ude mod Waasland-Beveren.

De sidste tre kampe endte alle med sejr: 2-1 hjemme over Charleroi, 2-1 ude over Gent og i fredags 4-0 hjemme over Eupen.

Thorup indledte sæsonen som Gent-træner, men blev fyret allerede efter to spillerunder, men han skulle ikke gå arbejdsløs længe, inden Genk meldte sig på banen.

Gent hentede Thorup i efteråret 2018, efter at han i sæson forinden havde gjort FC Midtjylland til dansk mester.