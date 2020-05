Genåbning lukker fortsat 2. division og kvindeliga ned

Med regeringens seneste plan for genåbning i coronakrisen er der ikke lavet om på den del af dansk fodbold.

Mens Superligaen og 1. division snart kan komme i gang med fodboldkampe uden tilskuere igen, er der fortsat lukket ned for herrernes 2. division og Kvindeligaen.

Åbningen betyder nemlig ikke grønt lys for den bedste kvindelige fodboldrække samt herrernes 2. division i første omgang.

Det ærgrer Michael Sahl Hansen, administrativ chef i Spillerforeningen. Det fortæller han i en pressemeddelelse.

- Det er naturligvis trist for vores medlemmer i de ligaer, fordi de også gerne vil i gang igen, men vi ser på, hvad der kan lade sig gøre for dem.

- Udfordringen for holdene i Kvindeligaen og 2. division er, at de ikke anses som virksomheder over hele linjen, som holdene i Superligaen og 1. division gør, siger Michael Sahl Hansen.

Der er derimod fra spillersiden glæde over, at de nye protokoller og retningslinjer betyder, at Superligaen og 1. division kan genstarte.

Spillerforeningen har, siden dansk fodbold lukkede ned for to måneder siden, været i tæt dialog med medlemmerne og står klar til at hjælpe utrygge spillere.

- Vi taler løbende med vores medlemmer, og vi oplever, at spillerne rigtig gerne vil i gang igen. Hvis der er spillere, som er utrygge, så er vi selvfølgelig klar til at rådgive og hjælpe dem, siger Michael Sahl Hansen.

Samtidig slår han fast, at det er vigtigt, at alle respekterer og efterlever de nye retningslinjer, der gælder.

Spillerforeningen har siddet med til møder i Kulturministeriet og været involveret i arbejdet omkring genåbningen.

- Det har været en god proces at være en del af. Med de tiltag, der bliver iværksat, føler vi, at det er et sikkert miljø, som spillerne kommer til at færdes i.

- Derfor bakker vi også op om genåbningen. Det er vigtigt for branchen, at vi nu kommer i gang igen, siger Michael Sahl Hansen.