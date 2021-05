Genåbning: Der må være 15.900 tilskuere til EM i Parken

Det er et af resultaterne af genåbningsaftalen, som bekræfter planen om at lukke 1000 tilskuere ind per sektion - i alt 15.900 tilskuere - til de fire fodboldkampe ved EM i Parken.

Tidligere var det tilladt, at der kunne komme 500 tilskuere ind per sektion, hvilket gav et samlet antal på 11.000-12.000 tilskuere til kampene i Parken. Den første af kampene i Parken skal spilles 12. juni.

Jakob Jensen, direktør i Dansk Boldspil-Union (DBU), var med i den ekspertgruppe, der anbefalede den større andel af tilskuere i Parken, og han er glad for ændringen.

- Vi får lov til at skrue op til de 15.900 tilskuere, som ekspertgruppen havde anbefalet.

- Det er vi naturligvis rigtigt glade for i DBU, for det betyder, at endnu flere kan være en del af den fest og det fællesskab og fantastiske fodboldspil, som vores landshold skal levere i Parken til sommer, siger Jakob Jensen.

DBU-direktøren har forhåbninger om, at antallet af tilskuere i Parken kan komme endnu højere op, hvis coronapandemien tillader det.

- Vi håber, at så mange som overhovedet muligt kan komme ind at se kampene i Parken.

- Derfor er det også mit håb, at hvis pandemien fortsat udvikler sig gunstigt i Danmark, at man vil være villig til at skrue yderligere op i løbet af maj for antallet af tilskuere, så endnu flere kan komme ind, siger Jakob Jensen.

I første omgang glæder han sig dog over, at der kan komme flere tusinde tilskuere ind til EM-kampene, end den tidligere plan tillod.

- For to måneder siden var der udsigt til, at vi kunne få nul tilskuere i Parken. nu kan vi altså få knap 16.000 tilskuere i Parken, og det er en rigtig glædelig nyhed, siger Jakob Jensen.