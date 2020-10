Gemke møder Antonsen i danskerfinale ved Denmark Open

Det bliver kun i herresingle, men den finale er til gengæld et rent dansk opgør mellem Rasmus Gemke og Anders Antonsen, som begge vandt deres semifinaler lørdag.

Syvendeseedede Rasmus Gemke spillede en flot semifinale mod sjetteseedede Kenta Nishimoto, som han slog 21-14, 21-17.

Tredjeseedede Anders Antonsen sikrede senere lørdag et danskerbrag i finalen ved at vinde sin semifinale.

Antonsen fik hård modstand i form af andenseedede Chou Tien Chen, som stod på den anden side af nettet.

Men Antonsen var den bedste på dagen og vandt med cifrene 21-17, 21-15.

Antonsen og Gemke er venner uden for banen og er vokset op sammen i Aarhus. Så søndagens finale er ekstra speciel for de to duellanter.

- Det er vildt, det er sindssygt. Vi er vokset op sammen, vi har boet lige over for hinanden. Vi har gået i skole sammen, vi har trænet sammen.

- Det handler om at være fuldstændig kynisk og knuse den andens drøm. Rasmus æder altid sig selv, så jeg skal være mentalt forberedt, siger Antonsen til TV2 Sport.

Mentalt forberedt var Antonsen også lørdag i semifinalen.

I starten af kampen mod Chou Tien Chen var Antonsen afventende i sit spil, men han satte tempo på de rigtige tidspunkter, og taktisk udmanøvrerede han sin modstander.

- Jeg synes, jeg spillede en god kamp. Det var meget mentalt, og det handlede om at holde overblikket uden at lade følelserne overtage.

- Chou holdt en lang pause, men så kom han blæsende. Det handlede bare om at være forberedt på det, siger Antonsen til TV2 Sport.

Også i den anden semifinale var en dansker bedst over for asiatisk modstand.

Kenta Nishimoto brugte ikke voldsomt mange kræfter, da han fredag sendte Hans-Kristian Vittinghus ud i to sæt, men efter et par lange kampe tidligt i turneringen havde Gemke også en let fredag mod Max Weisskirchen.

Den 23-årige dansker kom godt ind i semifinalen, tiltvang sig overtaget i duellerne og rykkede fra på scoretavlen stille og roligt.

Han var i kontrol og foran 12-6, og selv om Nishimoto et par gange spiste af forspringet og reducerede til 14-16, var Gemke bedst.

Med fem point på stribe afsluttede han sættet til 21-14.

Gemke fortsatte det gode spil efter sidebyttet, og midtvejs var han foran med 11-7.

Han fik sat en stærk defensiv op, og den japanske modstander virkede til tider modløs, selv om han aldrig rigtigt blev hægtet af.

Nishimoto fik halet ind på danskeren efter 9-15, men efter et par tabte bolde og 16-18 sugede Gemke luft ind og tog to point på stribe.

Efter et smash ud af banen lykkedes det Gemke at tage sejren på sin anden mulighed og spille sig frem til sin største finale hidtil i karrieren.

Ingen dansk herresingle har vundet Denmark Open siden 2010, hvor netop pensionerede Jan Ø. Jørgensen strøg til tops.

Fra og med 2012 er det faktisk kun den tidligere mixeddouble med Christinna Pedersen og Joachim Fischer, som har skaffet en hjemmebanetriumf. De vandt Denmark Open i 2016.