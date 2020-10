Gemke holder liv i mulig danskerfinale ved Denmark Open

Der bliver dansk deltagelse i søndagens finaler ved badmintonturneringen Denmark Open. Det bliver kun i herresingle, men den finale kan til gengæld også ende med at blive et rent dansk opgør.

Dermed kan tredjeseedede Anders Antonsen senere lørdag sørge for danskerbrag i finalen, hvis han vinder sin semifinale.

Antonsen får dog hård modstand, når andenseedede Chou Tien Chen venter på den anden side af nettet.

Kenta Nishimoto brugte ikke voldsomt mange kræfter, da han fredag sendte Hans-Kristian Vittinghus ud i to sæt, men efter et par lange kampe tidligt i turneringen havde Gemke også en let fredag mod Max Weisskirchen.

Den 23-årige dansker kom godt ind i semifinalen, tiltvang sig overtaget i duellerne og rykkede fra på scoretavlen stille og roligt.

Han var i kontrol og foran 12-6, og selv om Nishimoto et par gange spiste af forspringet og reducerede til 14-16, var Gemke bedst.

Med fem point på stribe afsluttede han sættet til 21-14.

Gemke fortsatte det gode spil efter sidebyttet, og midtvejs var han foran med 11-7.

Han fik sat en stærk defensiv op, og den japanske modstander virkede til tider modløs, selv om han aldrig rigtigt blev hægtet af.

Nishimoto fik halet ind på danskeren efter 9-15, men efter et par tabte bolde og 16-18 sugede Gemke luft ind og tog to point på stribe.

Efter et smash ud af banen lykkedes det Gemke at tage sejren på sin anden mulighed og spille sig frem til sin største finale hidtil i karrieren.

Ingen dansk herresingle har vundet Denmark Open siden 2010, hvor netop pensionerede Jan Ø. Jørgensen strøg til tops.

Fra og med 2012 er det faktisk kun den tidligere mixeddouble med Christinna Pedersen og Joachim Fischer, som har skaffet en hjemmebanetriumf. De vandt Denmark Open i 2016.