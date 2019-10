Gemke er klar til verdensetteren: Det bliver kæmpestort

Den danske badmintonspiller slog sjetteseedede Jonatan Christie fra Indonesien i to sæt og skal i kvartfinalen op imod verdens nummer et, Kento Momota fra Japan.

Og det er et møde, Gemke glæder sig til.

- Jeg ser rigtig meget frem til det. Det er en kvartfinale i Denmark Open, så det er superstort for mig, lige meget hvem jeg skulle møde.

- Men det er selvfølgelig altid fedt at skulle møde verdensetteren og så på en hjemmebane. Det kan ikke blive andet end godt, siger han.

Den 22-årige dansker, der er nummer 22 på verdensranglisten, kommer på noget af en opgave i forsøget på at skulle overvinde Momota, der har vundet VM de seneste to gange og spiller på et meget højt niveau.

Derfor skal Gemke finde yderligere et gear i forhold til det flotte spil, han leverede mod Jonatan Christie i torsdagens andenrundekamp, hvis han skal have en chance, siger landstræner Kenneth Jonassen.

- Momota er bare et skridt eller to foran Christie, så der skal Gemke arbejde meget hårdere for sine egne point. Han skal ind og spille en lille smule anderledes (end mod Christie, red.), men samtidig skal han tro på sin chance, siger landstræneren.

Han ser kampen som en god øvelse for den unge dansker, der én gang tidligere har mødt Momota med dansk nederlag til følge.

- Det bliver endnu en fed test for Gemke og en god udfordring. Det bliver spændende at se, hvad han har lært, og hvad han kan lykkes med mod en spiller på det niveau, siger Jonassen.

Kampen mellem Momota og Gemke bliver spillet som den syvende på bane et fredag, hvor den første kamp begynder klokken 15.

I en af de andre kvartfinaler står Danmarks to bedste herresingler over for hinanden, når Viktor Axelsen og Anders Antonsen skal kæmpe om en plads i semifinalen i Odense.

Denmark Open slutter søndag.