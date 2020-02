Gattuso ærgrer sig over uafgjort mod ufarlige Barcelona

Ét skud inden for målrammen på 90 minutter var nok for FC Barcelona til at hente 1-1 på udebane mod Napoli i det første af to ottendedelsfinaleopgør i Champions League.

De spanske mestre havde bolden i næsten to tredjedele af tiden, men det kneb gevaldigt med at finde huller i et kompakt og godt organiseret Napoli-hold.