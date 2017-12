Gatlin-agent afviser dopinganklager: Jeg pralede bare

Men nu siger agenten, østrigske Robert Wagner, at han blot lod som om, at han kunne få fat i forbudte stoffer. Angiveligt for at imponere journalisterne, der udgav sig for at være et filmhold.

En af supersprinteren Justin Gatlins agenter er kommet i modvind efter afsløringer om, at han ville sælge doping til et hold undercover-journalister fra den britiske avis The Daily Telegraph.

- Jeg pralede bare. Jeg skaffede aldrig de stoffer, som journalisterne bad om. Men jeg var dum nok til at sige, at jeg kunne, siger Robert Wagner.

- Jeg undskylder til Hr. Gatlin, hans stab og hans familie for at sige fuldstændig falske ting om ham, og jeg undskylder til andre helt uskyldige atleter, der fejlagtigt er blevet impliceret på grund af mine ord, siger han.

Journalisterne opsøgte Wagner og Gatlins træner Dennis Mitchell i Florida.

Her sagde de, at de havde brug for væksthormoner og testosteron til en skuespiller, der skulle trænes op til at spille en sprinter i deres film.

I historien fra The Daily Telegraph skriver avisen, at træneren Dennis Mitchell tilbød at skaffe præstationsfremmende midler.

Justin Gatlin, der er forsvarende verdensmester i 100-meter-løb, afviser selv alle spekulationer. I et opslag på det sociale medie Instagram skriver han, at han er "chokeret og overrasket".

- Jeg bruger ikke og har aldrig brugt præstationsfremmende midler. Jeg var chokeret og overrasket over at finde ud af, at min træner overhovedet ville have noget at gøre med sådanne beskyldninger, skriver Justin Gatlin.

Justin Gatlin er tidligere i karrieren to gange blevet idømt karantæne for brug af forbudte stoffer.

Første gang var i 2001, hvor han fik et års karantæne, og i 2006 blev han idømt en fireårig karantæne for brug af doping.

Han vandt i år VM-guld i 100-meter-løb, da han ved verdensmesterskaberne i London slog landsmanden Christian Coleman og legendariske Usain Bolt.