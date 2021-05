Garvet kaptajn melder endegyldigt afbud til VM i ishockey

Danmarks landsholdskaptajn Peter Regin er definitivt ude af VM i ishockey, som går i gang senere på måneden.

Det oplyser Danmarks Ishockey Union (DIU) i en pressemeddelelse.

Den rutinerede forward har døjet med en albueskade, som han i længere tid har forsøgt at genoptræne. Det står nu klart, at det ikke lykkes i tide.

Derfor retter han fokus mod sin kommende tilværelse i den schweiziske klub HC Ambri-Piotta, fortæller han til TV 2.

- Jeg ved for mig, at det er det rigtige at gøre. Jeg har kæmpet med skaden i 10 måneder, og nu handler det om at give mig de bedste muligheder for næste sæson, hvor jeg dels skal starte i en ny klub, men også vil forsøge at spille Danmark til OL.

- Og så er der også et VM i Finland, der vil betyde rigtig meget for mig, siger Peter Regin til TV 2.

Landstræner Heinz Ehlers kan dog glæde sig over, at Mikkel Bødker slutter sig til landsholdet frem mod de kommende testkampe mod Norge.

Sammen med sin klub Lugano blev han for et par uger siden sendt ud af slutspillet i den schweiziske liga.

Mikkel Bødker har tidligere tørnet ud for flere NHL-klubber og har over 700 kampe fra verdens stærkeste liga på cv'et.

Derudover er Phillip Bruggisser fra tyske Wolfsburg og Morten Madsen fra svenske Timrå stadig i spil til at komme med i VM-truppen. De er således ved at færdiggøre deres klubsæsoner.

DIU oplyser desuden, at flere spillere fra NHL og AHL fortsat kan komme med i VM-truppen.

Til TV 2 har Heinz Ehlers tidligere oplyst, at han håber på at få Frans Nielsen og Oliver Bjorkstrand, der spiller i henholdsvis Detroit Red Wings og Columbus Blue Jackets, hjem til VM. Ingen af dem kan nå slutspillet i NHL.

De skal være klar til at flyve til Europa 16. maj sammen med alle de andre NHL-spillere, der skal deltage ved VM.

VM bliver for Danmarks vedkommende skudt i gang 22. maj med en kamp mod Sverige. Inden da venter to testkampe mod Norge 12. og 13. maj.