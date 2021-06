Gareth Bale: Hellere dø med støvlerne på end give op

- Drengene er frustrerede og vrede, men jeg foretrækker, at vi ryger ud på den måde og sparker og skriger, fremfor at vi lægger os ned og giver op, siger Bale ifølge nyhedsbureauet AFP.

Wales-anfører Gareth Bale er stolt over, at holdet holdt hovedet højt lige til det sidste trods det store nederlag til Danmark i lørdagens EM-ottendedelsfinale i Amsterdam.

Få minutter før slutfløjtet fik han selv et gult kort for at klappe sarkastisk af dommeren. På det tidspunkt var Danmark foran 3-0 og havde slukket walisernes håb om at gå videre.

Den 31-årige angriber, som Real Madrid i den forgangne sæson lejede ud til Bales tidligere klub Tottenham, sagde efter sidste runde i Premier League, at han ville afsløre sine planer for fremtiden, når EM er forbi.

Det udløste straks spekulationer om, at han ville indstille karrieren.

Da han på et pressemøde efter 0-4-nederlaget til Danmark af BBC blev spurgt, om det var hans sidste optræden for Wales, forlod Bale interviewet uden at svare.

Landsholdstræner for Wales Robert Page forsvarer sin anførers reaktion.

- Det var efter min mening et ufølsomt spørgsmål, og han gjorde det rigtige ved at gå, siger Page.

På banen var Wales heller ikke i stand til at svare igen på den danske offensiv.

To mål af Kasper Dolberg blev i slutminutterne fulgt op af scoringer af Joakim Mæhle og Martin Braithwaite.

- Vi er gået glip af en mulighed, men én ting, vi ikke kan klandres for, er den indsats, drengene viste. Jeg er stadig meget stolt af dem, siger Bale, der i de indledende minutter havde to skudforsøg, som strøg forbi det danske mål.