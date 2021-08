Garanteret A-status kan sikre dansk succes

Men på fredag skriver 21 kvinder med to års forsinkelse et nyt stykke historie, når Danmark tager hul på A-VM for første gang i 29 år.

1992 var ikke kun et historisk år i dansk fodbold med EM-triumfen. Det var også året, hvor Danmarks kvindelandshold i ishockey for første og hidtil eneste gang var med ved A-VM.

Landstræner Peter Elander sagde i forbindelse med udtagelsen af holdet, at han aldrig har haft en stærkere og bredere trup. Alligevel må Danmark betegnes som underdog, mener spillerne selv.

- Vi er underdogs, men det kan godt lade sig gøre, lyder det fra 19-årige Mille Kunnerup Sørensen om muligheden for at spille sig i kvartfinalen.

Der er ti hold med til VM, og de otte går videre til kvartfinalerne.

Coronapandemien har to gange udskudt VM, som Danmark for mere end to år siden kvalificerede sig til med oprykningen til højeste niveau.

Begge gange var det hårde slag for spillerne, men den forstyrrende pandemi har faktisk haft en effekt, der kan hjælpe danskerne, som debuterer blandt de bedste.

VM-turneringerne for de lavere rangerede nationer er blevet aflyst, og derfor vil ingen hold rykke ned ved VM i Calgary.

- Det skal vi ikke lyve om. At der ikke er hold, som kan rykke ned, giver jo en tryghed, siger anfører Josefine Jakobsen, som er en af holdets profiler.

- Målet er en kvartfinale, og det med, at der ikke er nogen, som rykker ned, giver måske friheden til at turde tage flere chancer. Og det er det, der kræves, hvis man vil lave nogle mål i de afgørende situationer.

Hendes 11 år yngre holdkammerat Mille Kunnerup Sørensen har forsøgt at holde fokus på muligheden for at nå en kvartfinale, men anerkender, at det kan give ro på det danske hold.

- Det gør da bestemt noget, at vi ved, vi bliver oppe. Det tager måske lidt af presset, når nu det også er første gang, vi er med, siger hun.

At Danmark nu er at finde blandt verdens ti bedste ishockeynationer på kvindesiden, skyldes blandt andet, at holdet gennem de seneste par år har fået større støtte fra Team Danmark og dermed bedre forhold.

Det får Mille Kunnerup Sørensen til at drømme om, at kvinderne kan følge i fodsporene på deres mandlige landsholdskolleger. Herrelandsholdet har siden 2003 ligget i A-gruppen.

- Det har været en kæmpe inspiration at se, hvordan Danmark som det lille hockeyland, vi er, kan klare sig blandt de helt store nationer. Det giver en kæmpe motivation for os. Vi vil gerne opnå det samme som dem, siger hun.

Trods stigende medlemstal var der ifølge Danmarks Ishockey Union (DIU) ved årsskiftet stadig kun 845 kvindelige ishockeyspillere i landet - fordelt på alle aldersgrupper.

Det kan de danske kvinder ikke bruge til noget i kampene ved VM i Calgary, men det er værd at have i baghovedet, når Danmark fra fredag skriver et nyt kapitel i hockeyhistorien.

- Det er ikke noget, jeg tænker så meget over, men jeg tror, man skal huske at tænke på det indimellem, for det er ret stort at være blandt de ti bedste hold i verden med det lille land, vi er, mener anfører Josefine Jakobsen.