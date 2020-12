Gammel ven af huset forværrer Arsenals ligaproblemer

Den eneste trøst for Arsenal i onsdagens opgør var, at det trods alt lykkedes at få point trods en halv time i undertal.

Det var en af hjemmeholdets tidligere spillere, der var med til at forårsage pointtabet. Theo Walcott, der spillede for Arsenal i perioden 2006-2018, var således manden bag Southamptons 1-0-scoring.

Jannik Vestergaard startede atter inde for Southampton, og den tårnhøje dansker var involveret i Walcotts mål.

Med en lang, flad aflevering midt op i banen fandt danskeren Che Adams, som sendte bolden videre til den dybdeløbende Theo Walcott, der køligt lobbede bolden over Bernd Leno.

Tidligere i karrieren har han scoret 108 gange for Arsenal, men nu var han altså på vej til at blive skurk på sin gamle hjemmebane.

Mikel Arteta og resten af Arsenal-holdet kunne ikke indvende noget imod, at gæsterne førte ved pausen. Southampton havde været det bedste hold, og modløsheden havde så småt indfundet sig hos hjemmeholdet.

Arsenal fik dog ny energi kort inde i anden halvleg. Seks minutter efter sidebyttet udlignede ellers udskældte Pierre-Emerick Aubameyang efter flot forarbejde af Bukayo Saka og Eddie Nketiah.

Arsenal har dog for vane selv at bringe sig i problemer, når en optur synes på vej, og det skete også onsdag. I løbet af fire minutter fik forsvarsspilleren Gabriel Magalhães tåbeligt to gule kort, og så måtte Arsenal spille den sidste halve time i undertal.

Det spillede omgående overtaget tilbage i fødderne på Southampton.

Nathan Redmond ramte sammenføjningen med 20 minutter tilbage, og Southampton pressede på for et sejrsmål. I kampens tillægstid var Arsenal dog tættest på tre point, da Rob Holding sendte bolden på overliggeren.

Andetsteds havde Leicester muligheden for at erobre førstepladsen, men det mislykkedes for Kasper Schmeichel og co. På hjemmebane blev det til et 0-2-nederlag til Everton, der nu puster Leicester i nakken. Kun et point adskiller rækkens nummer fire og fem.

Den danske landsholdsmålmand måtte første gang hente bolden ud af nettet efter 20 minutter, da brasilianeren Richarlison scorede på et forsøg uden for feltet. Schmeichel havde hånden på skuddet, men til sin egen frustration gik bolden ind alligevel.

I anden halvleg gjorde Mason Holgate det så til 2-0, da han fulgte op på en ripost tæt under mål.

Længere nede i tabellen vandt Leeds med 5-2 hjemme over Newcastle.