Gabriel Jesus ødelægger Schmeichels pletfrie kanonkamp

Gabriel Jesus blev spillet fri og sørgede for kampens enlige scoring, så Manchester City på andenpladsen i Premier League med en 1-0-sejr kunne åbne et hul på syv point til netop Leicester på tredjepladsen.

Kasper Schmeichel leverede en fremragende indsats for Leicester i topkampen hjemme mod Manchester City. Men ti minutter før tid kunne det danske plankeværk ikke holde stand længere.

De første 45 minutter blev aldrig den store fodboldmæssige oplevelse.

Manchester City havde bolden meget, men Leicesters kontramaskine skabte lidt flere chancer.

James Maddison havde et godt forsøg på frispark, som Ederson reddede, mens Sergio Agüero måtte se et mål i første halvlegs overtid blive korrekt annulleret for offside.

Heldigvis for tilskuerne på King Power Stadium blev niveauet og spændingen løftet efter pausen. Og det var med banens eneste dansker som hovedrolleindehaver.

Efter godt fem minutter trykkede belgieren Kevin De Bruyne fladt af fra kanten af Leicester-feltet, men Schmeichel dykkede lynhurtigt ned og leverede en pragtredning.

Og den danske landsholdskeeper var slet ikke færdig med at imponere og redde sit hold.

Ti minutter efter redningen tvang VAR igen Schmeichel i fokus. En hånd på bolden i feltet gav gæsterne et korrekt dømt straffespark, men Sergio Agüero kunne ikke passere den danske mur.

Schmeichel gik til den rigtige side og stoppede argentinerens hårde spark med låret.

Minuttet efter kunne Agüero tage revanche, da han i feltet afsluttede på en bold i medløb, men denne gang frembragte en flot fodparade fra den danske landsholdsmålmand frustrationerne for angriberen.

Agüero kunne bare ikke passere Schmeichel. Manager Josep Guardiola tog konsekvensen og erstattede ham med Gabriel Jesus efter 77 minutters spil.

Tre minutter senere blev han spillet fri, og med en flad afslutning i det korte hjørne blev han manden, som ødelagde den danske målmands ellers hårdt tilkæmpede mulighed for et rent bur i topkampen.