GOG tilbageerobrer føringen i herrernes håndboldliga

Afstanden ned til TTH Holstebro på tredjepladsen er på tre point, så GOG skal blot bruge en enkelt sejr i de to sidste runder for at sikre sig en plads i top-2 og dermed få to point med over i slutspillet.

Nederlaget betyder omvendt for Fredericia, at holdet skal bruge to sejre i de to sidste runder for fortsat at kunne komme med i slutspillet. Og så er klubben samtidig afhængig af andre resultater.

Mestrene fra Aalborg var midlertidigt gået forbi GOG i tabellen inden søndagens kampe, men Nicolej Krickaus gulblusede tropper havde en kamp til gode.

Den blev vekslet til tre point søndag, i en kamp hvor Fredericia aldrig kom i nærheden af sejr.

Halvvejs var favoritterne foran 18-13, og i løbet af de sidste 30 minutter kom gæsterne aldrig tæt på.

GOG trak i stedet fra og hamrede nærmest mål ind efter behag i det sidste kvarter.

Det lykkedes gæsterne at pynte lidt på resultatet til slut, så det endte med en målforskel på syv scoringer.

Kasper Kildelund og Stig-Tore Moen Nilsen delte topscorerværdigheden med syv træffere hver for hjemmeholdet.