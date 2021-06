GOG tager bronze efter hjemmebanesejr over Holstebro

Fynboerne tager dermed medaljer for fjerde år i træk. Men traditionsklubben skal fortsat helt tilbage til 2004 for at finde de seneste medaljer af gulv.

GOG nuppede onsdag aften bronzemedaljerne i herrernes håndboldliga efter en 33-29-sejr over TTH Holstebro i den tredje og afgørende finalekamp.

Både i 2020 og 2019 vandt GOG sølv. I 2018 vandt holdet bronze.

De to hold fulgtes ad i det første kvarter, hvorefter hjemmeholdet begyndte at stikke af.

GOG bragte sig foran med fire mål mod slutningen af halvlegen, og endte med at gå til pause foran 17-14.

Den føring udbyggede fynboerne fra start i anden halvleg. Med et kvarter igen på haluret, var vinderen af grundspillet foran med 26-20 og på vej mod bronzemedaljerne.

På trods af et kort optræk til et Holstebro-comeback kunne GOG til slut køre sejren sikkert hjem.

Holstebro havde en uheldig optakt til den afgørende bronzekamp. I sidste uge blev to spillere testet positiv for coronavirus, hvilket betød aflysning af weekendens træninger.

Derfor måtte klubben også undvære hollandske Jorn Smits i kampen, mens den anden smittede spiller var den i forvejen skadede Johan Meklenborg.

I den første bronzekamp i Gudme vandt GOG med 33-28, men TTH Holstebro formåede at sende duellen ud i et tredje opgør ved at vinde 39-38 på hjemmebane.

Senere onsdag mødes Aalborg Håndbold og Bjerringbro-Silkeborg i den afgørende kamp om DM-guldet i Aalborg.

Mens sæsonen er slut for Holstebro, venter der et Final 4-stævne i pokalturneringen for GOG næste weekend.