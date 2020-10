GOG skruer bissen på og slår TTH Holstebro

GOG var foran med fem i første halvleg, men smed føringen i anden halvleg for så at sætte tingene på plads mod slutningen.

Nederlaget er TTH Holstebros andet i sæsonen.

Efter en jævnbyrdig indledning på kampen, hvor de to hold skiftes til at have føringen, tog GOG teten cirka halvvejs i første halvleg.

Fynboerne gik fra 9-9 til 17-12, inden TTH fik gjort lidt af skaden god igen, så der ved pausen stod 18-15 i GOG's favør. Norske Stig-Tore Moen Nilsen stod for syv af førerholdets mål.

TTH fortsatte sin gode periode efter pausen, og efter fem minutter var der igen lighed på måltavlen.

GOG forblev et skridt eller to foran hjemmeholdet, indtil TTH med et kvarter tilbage for første gang siden midten af første halvleg kom foran igen ved stillingen 28-27.

Gæsterne svarede igen ved at gøre det til 29-28. Der var lagt op til en tæt afslutning.

Med to mål i træk gjorde Oscar Bergendahl det til 31-29 til GOG med syv minutter tilbage, og så lod TTH til at lide et lille knæk.

Morten Olsen udbyggede GOG's forspring til tre, og lige efter brændte Kay Smits i den anden ende. Nu var fynboerne i kontrol.

Landsholdsspilleren scorede igen til 33-29, og Mathias Gidsel sendte GOG i front med fem med små fem minutter tilbage. TTH var i frit fald og tog en timeout.

Aaron Mensing fik sat en prop i og reduceret til 30-34, men TTH havde for meget at indhente og måtte altså se GOG tage sejren.

Tidligere fredag vandt Skjern 35-30 over Århus Håndbold efter 19-17 ved pausen. Det er Skjerns anden sejr i fem forsøg.