GOG sikrer semifinaleplads med lidt besvær

Kort inden kampen bekræftede GOG over for TV2 Sport, at klubben har forlænget kontrakten med landsholdsspilleren Lasse Møller, så det 21-årige stortalent bliver på Fyn i de kommende to sæsoner.

Lasse Møller kvitterede for kontraktforlængelsen med to scoringer. Noget farligere var holdkammeraten Gøran Søgard, der scorede 11 gange.

De undertippede gæster kom bedst ud af en jævnbyrdig første halvleg, da Nicolai Pedersen scorede halvlegens sidste mål til en Nordsjælland-føring på 16-15.

Nordsjællænderne havde egentlig ikke noget at spille for rent tabelmæssigt, men holdet fortsatte med at yde hård modstand.

Midtvejs i anden halvleg knækkede måltavlen dog over i GOG's favør, og favoritterne kørte en sikker sejr hjem.

Torsdag venter der en drabelig duel om gruppens anden semifinaleplads. Med en sejr i hjemmekampen mod KIF Kolding København kan Bjerringbro-Silkeborg sikre semifinalepladsen.

Ender kampen uafgjort, eller vinder KIF, bliver semifinaleskæbnen først afgjort i slutspillets sidste runde.