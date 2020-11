GOG har to point i sin gruppe i European League før tirsdagens kamp mod Rhein-Neckar Löwen. (Arkivfoto)

GOG møder storhold: Vi har glædet os siden lodtrækningen

Tyske Rhein-Neckar Löwen kommer tirsdag aften på besøg i Gudme for at møde GOG.

Phønix Tag Arena i Gudme får fint besøg, når den tyske storklub Rhein-Neckar Löwen tirsdag aften kommer på visit for at møde GOG i European League.

I den danske håndboldklubs kalender har der længe været sat en stor ring om opgøret mod tyskerne.

- Det er en kamp, vi har glædet os til siden lodtrækningen. Vi glæder os altid over at få de rigtig stærke hold på besøg, og Rhein-Neckar er et af dem, siger GOG-træner Nicolej Krickau til klubbens hjemmeside.

Mens Rhein-Neckar Löwen endnu ikke har været i aktion i den europæiske klubturnering i denne sæson, har GOG spillet to kampe.

Det er blevet til et nederlag og en sejr for det danske hold, som håber at fordoble sin sejrstotal i tirsdagens kamp.

- Det bliver i sagens natur en svær kamp, når man skal møde et tysk tophold i medgang.

- Vi jagter alligevel den lille mulighed, der er, og kommer til kampen relativt frit og opportunistisk, i forhold til den opgave vi står over for, siger GOG-træneren.

Kampen bliver samtidig et gensyn med den tidligere GOG-spiller Niclas Kirkeløkke, som i sommeren 2019 forlod fynboerne til fordel for den tyske storklub.

- Vi glæder os altid til at se Niclas. Ham har vi haft mange gode oplevelser med. Han skal helst ikke nå samme niveau, som han havde, da han forlod os, siger Nicolej Krickau.

Det er første sæson, turneringen bærer navnet European League. Tidligere gik Europas næststærkeste klubturnering under navnet EHF Cup.

GOG er eneste danske deltager i denne sæson.

Tirsdagens kamp begynder klokken 18.45.