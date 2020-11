GOG melder afbud til europæisk udekamp efter smittetilfælde

Håndboldklubben GOG skal alligevel ikke spille ude mod slovenske Trebnje i European League tirsdag aften.

Fynboerne har nemlig meldt afbud til kampen efter yderligere to positive coronatest. Det skriver GOG på sin hjemmeside.

Det er bagspilleren Emil Madsen og cheftræner Nicolej Krickau, der senest er blevet smittet med coronavirus. I sidste uge blev Kasper Kildelund og målmandsveteranen Søren Haagen testet positive.

Fynboerne kunne godt være rejst til Slovenien for at spille kampen med alle de spillere, der er testet negative, men for en sikkerheds skyld vil klubben hellere blive hjemme, og alle i truppen sendes i isolation.

- Selv om vi gerne må stille op med de spillere og trænere, som har modtaget en negativ test, så har vi valgt at sende alle i isolation i håbet om at bryde smittekæden.

- Det, mener vi, er det mest sundhedsmæssige ansvarlige at gøre over for både vores egne spillerne og vores modstandere, siger direktør Kasper Jørgensen.

GOG har vundet en af holdets tre kampe i gruppespillet.

Den fynske klub vil nu gå i dialog med Fredericia Håndbold om afviklingen af lørdagens ligakamp mellem holdene.