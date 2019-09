GOG inden CL-brag: Vi kan lære meget af russiske tæsk

- Vi kender ikke så meget til dem, andet end det, vi har set på video.

- Men det er også det, der er charmen ved at spille sådan nogle turneringer - især for sådan et ungt hold som vores. Vi får prøvet lidt af hvert, får spillet mod nogle store internationale hold og får lært det hele at kende.

- Det er et opgør, jeg kan mærke, at holdet glæder sig rigtig meget til, siger han.

Det er første gang i ti år, at GOG er med i Champions League og første gang, at Lasse Møller prøver kræfter med den fornemme europæiske turnering.

- Det giver noget gyldent erfaring, jeg kan tage med mig videre i karrieren.

- Det giver også nogle oplevelser for unge spillere, som der er på vores hold. Det giver noget at prøve at få nogle tæsk af nogle russere en gang imellem. Det tror jeg, man har godt af som håndboldspiller og udvikler sig meget af.

- Her har man ikke venner på det andet hold. De tager til Danmark for at vinde og for at smadre os. Så vi skal prøve at matche deres fysik, siger han.

Chekhovskie Medvedi har vundet den russiske liga uafbrudt siden 2002 og bliver en stor mundfuld for GOG-mandskabet, der sidste år var i finalen i den hjemlige liga.

- Jeg håber, det bliver en kamp med mange mål fra vores side. De har et meget offensivt forsvar, som jeg håber, vi kan få hul på.

- Men ellers håber jeg, at vi kan få stoppet dem i forsvaret og få løbet en masse kontra. Det er nøglen til en sejr, siger Lasse Møller.

GOG vandt sin første kamp i Champions League mod svenske Kristianstad. Foruden det svenske og russiske hold er danskerne også i gruppe med Dinamo Bucuresti, Kadetten Schaffhausen og Wisla Plock.