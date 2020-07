GOG forlænger kontrakten med målmandsveteran

46-årige Søren Haagen er ikke til at stoppe, når det kommer til at spille håndbold på højeste niveau.

Den 46-årige håndboldmålmand Søren Haagen forlænger sin kontrakt med GOG.

Det skriver GOG på klubbens hjemmeside.

Det betyder, at den fynske traditionsklub til næste sæson har en målmandsduo bestående af Haagen og 19-årige Viktor Gisli Hallgrimsson.

- Jeg er mega glad for at få lov til at være et år mere i GOG, siger Haagen til klubbens hjemmeside.

- Klubben betyder utrolig meget for mig, vi har et godt hold, en masse gode mennesker omkring klubben, og så har vi en superfed hjemmebane, siger Haagen.

Han ser frem til at fortsætte samarbejdet med sin islandske målmandskollega.

- Det er en svær opgave som en ung mand fra Island at komme til den bedste danske række, men han har gjort det rigtig godt.

- Vi har et rigtig godt samarbejde, der blev bedre og bedre hen over sæsonen, og jeg glæder mig til fortsat at være med til at bygge videre på det og til at støtte Viktor i hans udvikling, siger Haagen, der også underviser i blandt andet matematik og idræt på Haahrs Skole i Svendborg ved siden af håndbolden.

I 1998 skiftede Haagen fra GOG til Flensburg-Handewitt og senere til THW Kiel, hvor han begyndte at få gener fra en bindevævssygdom, der i 2004 tvang ham til at indstille karrieren.

Efter flere års pause kæmpede den tidligere landsholdsspiller sig tilbage i målet.

I 2014 hentede GOG ham tilbage til ligaen. Siden blev det til ophold i Mors-Thy Håndbold, KIF Kolding og Ribe-Esbjerg HH, før han i 2019 igen var at finde i GOG.

Her er direktør Kasper Jørgensen glad for forlængelsen.

- Vi lavede en aftale med Søren før sidste sæson, fordi vi troede på hans kvaliteter, og han har bestemt levet op til alle forhåbningerne, og derfor er det også oplagt, at vi tager en sæson mere sammen, siger Kasper Jørgensen.

- Søren er en rigtig klubmand, der kender hver en krog i klubben ud og ind, og samtidig har han bidraget med at bringe sine spillemæssige kvaliteter og rutine i spil, når der var brug for det i tilspidsede situationer i denne sæson.

- Han og Viktor er et godt match, og vi har fuld tiltro til, at den konstellation er det, vi har brug for i vores bestræbelser på at vinde titler i den kommende sæson, siger Kasper Jørgensen.

Haagens flotte cv inkluderer tre DM-titler med GOG. De blev vundet i 1994/95, 1995/96 og 1997/98.