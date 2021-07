GOG-fløj skifter til nyoprykkede HSV Handball

Det bliver i den tyske traditionsklub HSV Handball, at Frederik Bo Andersen fortsætter håndboldkarrieren.

Den 22-årige højrefløj har fået en kontrakt med den nyoprykkede bundesligaklub frem til sommeren 2024. Det oplyser HSV søndag på sin hjemmeside.

Det er en ønskespiller for HSV-træner Torsten Jansen, oplyser den tyske klub.

Det er den anden fløjspiller fra GOG, som denne sommer tager turen til Bundesligaen. Tidligere er venstrefløjen Emil Jakobsen skiftet til Flensburg-Handewitt.

GOG oplyste allerede fredag på klubbens hjemmeside, at Frederik Bo Andersen havde takket ja til en kontrakt med en udenlandsk klub.

- Frederik havde kontrakt på en sæson yderligere, men han har fået et spændende tilbud, som vi ikke vil stå i vejen for.

- Og da hans kommende klub samtidig har betalt en overgangssum for at få skiftet til at ske nu, var forhandlingerne relativt hurtigt klaret, lød det fra direktør Kasper Jørgensen.

Frederik Bo Andersen har spillet i GOG siden 2015, hvor han flyttede fra Roskilde.

I den forgangne sæson scorede han 50 mål i 22 kampe og var medvirkende til, at GOG hentede DM-bronze.

- Jeg havde planlagt, at jeg skulle blive i GOG i mange år endnu, men da jeg pludselig blev præsenteret for den her chance, som betyder, at jeg nu skal prøve kræfter med en af verdens stærkeste ligaer, kunne jeg ikke sige nej.

- Jeg skylder GOG utrolig meget, og jeg er bestemt ikke afvisende over for, at jeg vender tilbage senere i min karriere, forklarede Frederik Bo Andersen om klubskiftet.

Frederik Bo Andersen er noteret for 100 kampe og 170 mål i den bedste danske række.

Nu glæder han sig bare til den nye udfordring.

- Jeg ønsker at etablere mig i den tyske Bundesliga og blive en fast del af denne liga, siger Frederik Bo Andersen til HSV's hjemmeside.