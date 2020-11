GOG afværger skuffelse og besejrer Ribe-Esbjerg i pokaldrama

GOG, der ligger nummer på andenpladsen i Herre Håndbold Ligaen, var favorit forud for pokalkvartfinalen. Alligevel var det Ribe-Esbjerg, der var foran meget af kampen, inden GOG til sidst viste klassen.

Opgøret endte med 34-33 til de fynske gæster.

Efter en tæt start på opgøret begyndte Ribe-Esbjerg at trække fra mod slutningen af første halvleg. Holdet kunne gå til pause foran med 17-13.

Værterne har i modsætning til GOG fået en svær start på sæsonen i herrernes bedste håndboldrække. Blot fem point er det blevet til i 11 kampe, hvilket betyder, at klubben ligger næstsidst i ligaen.

I anden halvleg begyndte forhåndsfavoritterne at bide fra sig, og med godt 12 minutter tilbage af kampen var det helt lige ved 23-23.

Holdene fulgtes også ad frem til 25-25, inden Ribe-Esbjerg igen trak lidt fra. Tre mål i træk betød, at hjemmeholdet førte 28-25 med fem minutter igen.

Så var det dog GOG's tur til at score tre gange i træk, og med lidt over et minut tilbage stod det 28-28. GOG fik gjort det til 29-28, men Ribe-Esbjerg udlignede med ti sekunder tilbage og sendte kampen i forlænget spilletid.

To gange fem minutter skulle de to mandskaber igennem, og her var GOG stærkest. Ribe-Esbjerg fik reduceret til 33-34 med cirka ti sekunder tilbage, men det var for sent til at komme tilbage i opgøret.

Senere tirsdag aften mødes Skjern og Skanderborg også i en kvartfinale.