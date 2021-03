Fysik bliver afgørende i Brøndbys jagt på CL-mirakel

Per Nielsens tropper skal i kvartfinalen, der spilles over to kampe, op imod franske Lyon, som de senere år har etableret sig som en magtfaktor. Franskmændene er forsvarende Champions League-mestre og har vundet turneringen fem gange i træk.

Alt skal lykkes for fodboldkvinderne fra Brøndby, hvis de skal gøre sig nogen forhåbninger om at spille sig videre i årets Champions League-turnering.

Fysikken bliver afgørende mod Lyon, som efter alt at dømme kommer til at have bolden meget, mener anfører Theresa Eslund.

- Vi skal stå stærkt sammen, og der skal arbejdes. Vi skal hænge sammen defensivt og offensivt. Vi skal vinde vores fysiske duller, for selv om Lyon har et bedre hold, kan man drille dem fysisk og derved tage meget ud af deres spil.

- Som brøndbyhold vil vi altid gerne spille med, og så kommer det selvfølgelig an på, hvor meget kampen tillader det. Det vil være fjollet ikke at tænke lidt mere defensivt og sørge for at lukke af, siger Theresa Eslund.

Men brøndbykvinderne kommer ikke til at stå i eget felt og håbe på det bedste. De vil forsøge at overraske Lyon, fortæller Theresa Eslund.

- Det er ikke sådan, at vi vil starte kampen med at stå i vores eget felt og håbe, at Lyon har to dårlige dage. Vi vil møde dem højere, end de måske forventer, siger 34-årige Theresa Eslund.

Lyon var indtil november sidste år, hvor man tabte til rivalerne fra Paris Saint-Germain, ubesejret i fire år i den franske liga. Det er et mandskab, som har vist sig at være skræmmende offensivt.

I 2012 blev Brøndby sendt ud af Champions League efter et samlet nederlag på 0-8 mod Lyon.

Theresa Eslund var også med for otte år siden, og hun håber, det nuværende brøndbyhold kan diske op med en bedre præstation, end hun og holdkammeraterne gjorde ved den lejlighed.

- Spiller for spiller mener jeg ikke, vores hold i dag er bedre, men man kan håbe, fordi vi har så ungt et hold, at vi kan gå uimponeret til værks.

- Der forventes ikke meget af os, så det bliver en kamp, hvor vi intet har at tabe, siger holdets anfører.

I sidste runde lykkedes det Brøndby at slå norske Vålerenga ud efter et stort drama, som blev afgjort efter straffesparkskonkurrence.

Første kamp mellem Brøndby og Lyon spilles torsdag. Opgøret begynder klokken 16.00 i Frankrig. Returopgøret i Brøndby spilles 10. marts.