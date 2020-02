Fyret håndboldtræner slipper med to måneders karantæne

Kim Rasmussen frygtede livsvarig karantæne for svada mod dommere, men er allerede fri til at træne igen.

Den danske håndboldtræner Kim Rasmussen, der blev fyret som træner for Ungarns kvindelandshold efter VM i december, er fri til at påbegynde et nyt trænerjob.

Mandag blev han af Det Internationale Håndboldforbund (IHF) idømt en karantæne på to måneder med tilbagevirkende kraft for at levere en svada mod dommere på et pressemøde ved VM efter nederlaget til Rumænien.

Da episoden fandt sted for lidt mere end to måneder siden, har han altså udstået karantænen, skriver TV2 Sport.

Kim Rasmussen var indtil mandag suspenderet for blandt andet at have sagt "I got fucked", og han frygtede ifølge TV2 Sport en livsvarig karantæne.

- Jeg er ekstremt lettet i dag. Nu kan jeg for alvor se fremad, og nu er det ikke en hæmsko i forhold til et nyt job, siger Kim Rasmussen til TV2 Sport.

Karantænen lød faktisk på tre måneder, men i dommen fremgår det, at han har fået en måneds rabat, fordi han har undskyldt sin opførsel.

Desuden skal Kim Rasmussen betale en bøde svarende til 35.000 kroner.

Træneren vidste ikke, hvad han skulle forvente.

- Jeg har gået og tænkt alt fra livsvarig karantæne til en løftet pegefinger. Det er mere det, med at jeg slet ikke vidste, hvor jeg stod hende. Det har været frustrerende, siger Kim Rasmussen.

Han formåede ikke at få Ungarn videre fra det indledende gruppespil ved VM, hvor det endte med en skuffende 14.-plads. Det resulterede i en fyreseddel tidligt i januar.

Rasmussen, der tiltrådte som ungarsk landstræner i 2016, har også stået i spidsen for Polens håndboldkvinder samt den rumænske storklub CSM București.