Fyret Jonas Dal: Uriaspost at komme efter Bo Henriksen

Selv forklarer Jonas Dal, at det har været en udfordring at afløse Bo Henriksen, som i mange år var en succes som træner i klubben.

- Jeg ønsker på ingen måde at sparke bagud, men det har været en svær opgave, at komme efter Bo Henriksen, der gennem mange sæsoner var en stor figur i AC Horsens.

- Det har været en uriaspost. Det har været svært for andre at komme til, og det kulturskifte ville jeg gerne gennemføre, siger Jonas Dal til Horsens Folkeblad.

Snoren var ikke lang nok fra ledelsens side, mener Jonas Dal.

- Jeg ville gerne komme med mine ideer om, hvordan kulturen skulle være, og hvordan vi skulle spille, så jeg ærgrer mig over, at tålmodigheden til at få det gennemført ikke var større, siger Jonas Dal.

Han uddyber det med kulturen til klubbens egen hjemmeside, hvor han også fortæller, at han accepterer fyringen.

- Jeg er træt af, at jeg ikke længere skal være en del af det. Jeg har været med til at skabe en kultur, hvor spillere, trænere og ledere har fået mulighed for at byde ind.

- Og jeg er glad for, at vi har fået en større sammensmeltning mellem superligatruppen og akademiet.

- Jeg ærgrer mig over, at jeg skal stoppe, men jeg accepterer det selvfølgelig, for bestyrelsen har truffet beslutningen ud fra det, de mener er bedst for klubben, siger Jonas Dal.

Assistenttræner Mads S. Lyng skal stå i spidsen for superligaholdet frem til nytår.