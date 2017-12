Fyret Bayern-træner afviser italiensk landstrænerjob

Den 58-årige italiener har afvist Det Italienske Fodboldforbund (FIGC) og satser i stedet på at lande et nyt klubjob.

Carlo Ancelotti har ikke i sinde at bytte sin titel som arbejdsløs ud med titlen som landstræner for Italiens fodboldlandshold, der fejlede i kvalifikationen til VM i fodbold.

- Det er rigtigt, at forbundet kontaktede mig, og at jeg har talt med dem. Jeg vil fortælle dig det samme, som jeg fortalte dem:

- Jeg er beæret over, at så mange mennesker har ønsket mig som landstræner. Men det vil være et helt andet job. Der er stor forskel på at være klubtræner og landstræner, og jeg vil gerne arbejde med spillerne hver dag.

- Desuden har italiensk fodbold nogle problemer, som skal løses, siger Ancelotti i et italiensk tv-program.

Han uddyber, at der er tale om strukturelle problemer i italiensk fodbold. Han henviser til bestanden af Serie A-stadioner, som i mange tilfælde er utidssvarende sammenlignet med nye arenaer i andre europæiske ligaer.

- Desuden mener jeg, at Serie A bør reduceres fra 20 til 18 hold. Det ved jeg også, at der er klubber, som vil stille sig positivt over for, siger Ancelotti.

Carlo Ancelotti blev fyret i Bayern München i slutningen af september.

Dermed havde han god tid til at følge det italienske landsholds VM-skæbne, der endte med en kæmpe fiasko i november, da holdet tabte til Sverige over to playoffkampe.

Tidligere har Ancelotti også stået i spidsen for storklubber som Chelsea, Paris Saint-Germain Real Madrid, Juventus og AC Milan.