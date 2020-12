Fyret AC Horsens-træner inkriminerer ikke direktør

Men hovedpersonen selv vil ikke lægge Kristian Nielsen noget til last på trods af udtalelsen fra november.

- Han sendte det jo ikke ud i en pressemeddelelse. Han bliver spurgt i et interview.

- Havde han sagt, at jeg var fyringstruet, havde det jo også været forkert. Alle svar havde været forkerte i en sådan situation, siger Jonas Dal.

Jonas Dal fortæller, at han snakkede med bestyrelsesformanden i klubben tirsdag aften.

- Han forklarede mig, at det er sindssygt vigtigt for dem at blive i Superligaen, og så kan jeg jo godt se, at seks point er for lidt.

Dal forklarer desuden, at han har fået det indtryk, at spillerne har bakket ham op i hans tid i Horsens.

- Man vil nok alligevel kunne finde en enkelt eller to, der måske ikke har været tilfredse med en træner, forklarer han.