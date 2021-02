Fynsk håndboldklub henter Norges VM-målmand

Det øjeblikkelige førerhold i den danske liga oplyser, at man har lavet en etårig aftale med den 27-årige keeper, der spiller for tyske Flensburg-Handewitt.

I januar var Bergerud en del af Norges landshold ved VM i Egypten.

- GOG er en klub, der spiller hurtig og god håndbold, og jeg er sikker på, at det kan være med til at udvikle mig som spiller.

- Desuden er GOG blandt topholdene i Danmark, og det var vigtigt for mig at komme til en klub, der skal spille med om titlerne, siger Torbjørn Bergerud til GOG's hjemmeside.

I den fynske klub er direktør Kasper Jørgensen stolt over, at man er i stand til at hente nordmanden til.

- Det vidner om, at vi bliver anerkendt blandt de bedste spillere i verden som tophold på nationalt plan, og at klubben også har et godt navn i Europa, siger direktøren.

Torbjørn Bergerud har tidligere i karrieren optrådt i den danske liga. Dengang var det for TTH Holstebro.