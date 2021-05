Fulham spolerer Cavanis kurs mod matchvinderrolle

Dermed er United uden sejr i tre hjemmekampe på stribe og kan stadig hentes af Leicester i kampen mod andenpladsen. Det kræver dog, at Leicester senere tirsdag slår Chelsea.

Edinson Cavani så længe ud til at skulle være matchvinder med et smukt mål for Manchester United mod Fulham, men det endte med pointdeling ved 1-1.

Mesterskabet har Manchester City allerede sikret sig, og derfor gjorde det ikke så meget for Pep Guardiolas hold, at man på udebane formøblede en 2-0-føring mod Brighton og tabte 2-3.

Foran 1-0 fik Joao Cancelo direkte rødt kort efter bare ti minutters spil. Alligevel gjorde Phil Foden det til 2-0 tidligt i anden halvleg. Men på 40 flotte minutter lykkedes det Brighton at hente en flot sejr.

Joachim Andersen var placeret på bænken fra start hos Fulham på Old Trafford, og her fra kunne han se Edinson Cavani bringe United foran efter et kvarters spil.

På kanten af offside modtog han bolden i dybden fra omkring midten af banen. I stedet for at drible ned mod feltet sparkede han dybt i bolden på første berøring, da han så, målmanden var langt ude.

I en smuk og perfekt blød bue sejlede bolden over fulhamkeeper Alphonse Aréola og ind til 1-0.

Joachim Andersen kom ind efter en halv times spil, men det kunne ikke forhindre hjemmeholdet i at dominere kampen.

Gæsterne kom en smule bedre med i anden halvleg, og stille og roligt begyndte United at falde i niveau.

Det udnyttede Joe Bryan til at pande en udligning ind et kvarter før tid, og det sikrede gæsterne et point.

Fulham er allerede rykket ned, men holdet leverede en flot fight tirsdag.

Jannik Vestergaard spillede hele kampen for Southampton, som på hjemmebane tabte 0-2 til Leeds.