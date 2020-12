Fulham-manager vil appellere danskers direkte røde kort

Fulham vil forsøge at få Joachim Andersens direkte røde kort omstødt til gult kort nummer to.

Fulham-manager Scott Parker vil appellere den direkte udvisning, som den danske forsvarsspiller Joachim Andersen fik lørdag aften, da Fulham spillede 1-1 ude mod Newcastle.

I det 62. minut lavede danskeren en nødbremse på hjemmeholdets Callum Wilson, så hjemmeholdet fik straffespark og Andersen rødt kort. De langsomme gengivelser viste, at danskeren havde fat i Wilson, men slap uden for feltet, og hurtigløberen gik først til jorden to skridt inde i feltet.

Derfor burde der ikke som dømt både være straffespark og direkte rødt kort, siger Scott Parker.

- Der kommer helt sikkert en appel, siger Scott Parker til klubbens hjemmeside.

- Jeg har set på hændelsen, og jeg siger ikke det her i mine følelsers vold, jeg kan bare ikke forstå, at der blev dømt straffespark. Det må jeg være ærlig at sige.

- Forseelsen fandt sted uden for feltet. Callum Wilson trådte så ind i feltet og faldt. Jeg kan godt forstå, at dommeren dømte straffe første gang. Men det forundrende og bekymrende er, at vi har VAR nu, og han går over og ser det på en skærm.

- Jeg ved ikke, om han kunne se det fra en anden vinkel, end den jeg lige har set, men kontakten skete uden for feltet, siger Scott Parker.

Han håber at kunne få lavet det direkte røde kort om til et gult kort. Et sådant havde danskeren allerede fået i kampen, men en udvisning efter to gule kort koster kun en karantænedag, mens et direkte rødt kort giver mindst to karantænedage.

Newcastle udlignede på straffesparket, men formåede ikke at lukrere på det numeriske overtal i resten af kampen.

Joachim Andersen blev Danmarks dyreste fodboldspiller nogensinde, da han i sommeren 2019 skiftede fra Sampdoria til Lyon. I oktober i år blev han udlejet til Fulham i resten af indeværende sæson.