Fulham-målscorer: Jeg er ikke helten

Joe Bryan sendte tirsdag Fulham tilbage i Premier League, et år efter at London-klubben rykkede ud af den bedste engelske fodboldrække.

Men Bryan vil ikke kaldes en helt.

- Jeg er ikke helten. Alle dem - fans og folk omkring os, der har været med hele sæsonen - er, siger englænderen, der ifølge ham selv aldrig før har scoret to mål i en kamp, til Sky Sports.

- Vi er blevet afskrevet fem, seks, syv, otte, ni, ti gange. Jeg tror, jeg læste et sted, at vi skulle være bange for dem (Brentford, red.).

- Vi pressede dem, vi scorede to gange, de gjorde det svært for os, men de er et godt hold, og de har spillet godt. Jeg fatter ikke, at vi rykker direkte op igen.

Den ordinære spilletid endte 0-0, hvorefter Bryan slog til i den forlængede spilletid. Henrik Dalsgaard reducerede i de døende sekunder, men tiden løb altså ud for Brentford.