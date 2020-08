Fulham er gået fra nedtur til milliardfinale på et år

Det er blot to år siden, at Fulham senest stod i playoff-finalen på Wembley, og Tom Cairney blev matchvinder i en 1-0-triumf over Aston Villa. Efter blot en sæson i Premier League rykkede holdet ud.

Tom Cairney er imponeret over, hvordan Fulham-holdet har rejst sig i denne sæson.

- For et år siden rykkede vi ud af Premier League, og vi befandt os i et miljø, der bar præg af, at vi tabte vores kampe. At vi har ændret det hele så hurtigt, er godt gået af manageren, staben og holdet.

- Det har været en succesfuld sæson i det store billede, men det har alligevel ikke været en succes, hvis vi ikke vinder på tirsdag, siger Tom Cairney til tv-stationen BBC.

Brentford og Fulham sluttede med samme pointtal som henholdsvis nummer tre og fire bag Leeds og West Bromwich Albion i Englands næstbedste række.

De to klubber kvalificerede sig dermed til playoff-spillet. På vejen mod tirsdagens finale lykkedes det Fulham at slå Cardiff over to kampe, mens Brentford besejrede Swansea.

- Vi har bragt os selv i en god position, og nu er der kun en forhindring tilbage, siger Tom Cairney.

Tirsdag er nøjagtig 801 dag siden, at han afgjorde playoff-finalen i 2018 mod Aston Villa. Det skete på et propfyldt Wembley. Denne gang vil tribunerne være tomme på grund af coronapandemien.

- Det var den bedste dag i min karriere. Alt var perfekt. Vejret, banen, måden vi spillede på - specielt i første halvleg - og at jeg scorede sejrsmålet og kunne løfte trofæet. Man kunne ikke have skrevet det bedre, siger den skotske midtbanespiller.

Fremtidige indtægter for mere end en milliard kroner er på spil, når Brentford og Fulham klokken 20.45 kæmper om oprykningen til Englands bedste fodboldrække.