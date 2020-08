Fulham-boss holder igen med nyindkøb efter oprykning

Det fortæller Fulham-direktør Tony Khan, som peger på, at klubben investerede kraftigt i forstærkninger til truppen i 2018.

Fulham har ikke tænkt sig at gå amok i sommerens transfervindue efter oprykningen til Premier League for en uge siden.

Han mener, at den nuværende trup er i stand til at klare sig i Premier League i den kommende sæson.

Fulham rykkede ud af Premier League i sæsonen 2018/2019, selv om klubben havde brugt omkring 100 millioner pund (829 millioner kroner) på nye spillere.

London-klubben sikrede sig med en sejr i playoff-finalen på Wembley over danskerklubben Brentford en øjeblikkelig tilbagevenden til den bedste række.

- De investeringer, vi lavede, var en stor årsag til, at vi rykkede op. Vi investerede i fremtiden. Jeg er meget tilfreds med de spillere, jeg købte i 2018, siger Tony Khan til The Times.

Med ansvaret for at hente nye spillere holder Tony Khan igen med pengepungen denne gang i modsætning til i 2018.

- Jeg har det bedre med klubben nu. Vi har ikke brug for at bygge holdet op igen. Jeg forventer, at vores trup vil ligne den, som fik os rykket op.

- Vi vil ikke bruge 100 millioner pund igen. Jeg mener ikke, vi har brug for det. De bedste spillere, som vi købte i 2018, er stadig hos os, siger Tony Khan.

Fulham-manager Scott Parker har også tidligere sagt, at der ikke vil blive store udskiftninger i truppen forud for den kommende sæson.