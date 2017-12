Fuglsangs chef anklaget for bestikkelse af rival under løb

Han er anklaget for at have betalt en rival for at lade ham vinde et stort cykelløb.

Den 44-årige kasakher, der i dag er sportsdirektør for danske Jakob Fulgsangs hold, Astana, har tidligere afsonet en toårig dopingkarantæne fra 2007 til 2009.

Han er nu anklaget for at have betalt russeren Alexander Kolobnev 150.000 euro - omkring 1,1 millioner kroner - for at lade ham køre først over stregen i forårsklassikeren Liege-Bastogne-Liege i 2010.

Sagen mod Vinokourov indledes i Liege 13. marts, oplyser en belgisk statsanklager tirsdag.

Alexander Kolobnev er også tiltalt i sagen.

De to ryttere er tiltalt for at have indgået en aftale om lade Vinokourov vinde løbet, efter at de to var kørt væk fra feltet.

Efterforskningen i sagen er baseret på en e-mailkorrespondance mellem de to ryttere og to bankoverførsler.

Den ene overførsel var på 100.000 euro, og den anden var på 50.000 euro, og de blev gennemført i henholdsvis juli og december 2010.

På det tidspunkt kørte de to ryttere på to rivaliserende hold. Vinokourov kørte for det kasakhiske hold Astana, mens Kolobnev kørte for det russiske hold Katusha.

Det er ifølge nyhedsbureauet AFP en offentligt kendt hemmelighed, at ryttere gennem tiden har betalt rivaler for at lade dem vinde bestemte løb.