Fuglsang taber tid på kuperet Giro-enkeltstart

Her blev der kørt enkeltstart. Den danske Astana-rytter kunne efter turen på cyklen gøre regnskabet op og konkludere, at han nu har 4 minutter og 8 sekunder op til Joao Almeida (Quick-Step) i den lyserøde førertrøje.

Det er 1 minut og 42 sekunder mere end hidtil, og Fuglsang falder to pladser tilbage og er nu nummer 12.

Danskeren havde på forhånd meldt ud, at han ikke ville køre sig helt ud på lørdagens enkeltstart, da der venter et stort bjergslag søndag, men lørdagens præstation betyder altså, at Fuglsang nu for alvor skal i offensiven i løbets sidste uge.

Filippo Ganna (Ineos) vandt lørdag og fuldendte et hattrick af etapesejre i dette års udgave af den italienske grand tour. Verdensmesteren var klart hurtigst og tog sin anden enkelstartssejr i løbet efter også at have vundet tidskørslen på 1. etape.

Rytterne skulle tilbagelægge 34 kuperede kilometer i området lidt nord for Venedig.

Det største danske vinderhåb var Mikkel Bjerg. Den tidligere U23-verdensmester i disciplinen viste sig godt frem og kørte over stregen som nummer seks.

Det danske talents tid var to minutter og seks sekunder langsommere end manden med den - på daværende tidspunkt - bedste tid, Rohan Dennis.

Verdensmesteren fra 2018 og 2019 lignede et godt bud på en vinder. Men det var lige indtil, at Filippo Ganna, der for nylig overtog VM-trikoten, satte holdkammeraten Dennis på plads med en tid, der var 26 sekunder hurtigere.

Så kunne den italienske Ineos-rytter sætte sig i den varme stol.

Jakob Fuglsang indledte lidt efter kampen blandt klassementsaspiranterne, da han som samlet tier rullede ned ad startrampen cirka 15.30.

Danskeren kom i mål som nummer 22 og kunne derefter blot vente på at se, hvordan konkurrenterne klarede sig.

Da Joao Almeida som den sidste var færdig, kunne Fuglsang - der endte som nummer 29 på etapen - konstatere, at de fleste af dem over ham i klassementet havde kørt hurtigere.

Mikkel Bjerg endte med 14.-bedste tid som bedste dansker.

Søndag skal Giro-feltet have fundet bjergbenene frem.

185 kilometer skal tilbagelægges med afslutning på toppen af kategori 1-stigningen op til Piancavallo. Inden da skal rytterne over tre kategori 2-stigninger.