Fuglsang slutter cykelåret som nummer fem i verden

Den Internationale Cykelunion (UCI) har tirsdag offentliggjort en opdateret verdensrangliste, og her er den 35-årige dansker placeret på femtepladsen.

Der er ikke flere cykelløb i den internationale kalender på denne side af nytår.

Fuglsangs største resultat i 2020 var sejren i Lombardiet Rundt, og han har kontinuerligt scoret point til ranglisten med topplaceringer hen over året.

Senest blev det til en samlet sjetteplads i Giro d'Italia.

To slovenere fører ranglisten an med den nyslåede Vuelta a España-vinder, Primoz Roglic, øverst.

Sejren i Spanien sendte Roglic forbi sin ni år yngre landsmand Tadej Pogacar, der tidligere på sæsonen vandt Tour de France.

På pladserne umiddelbart foran Fuglsang finder man de to crossrivaler Wout van Aert og Mathieu van der Poel, der begge brillerede i efterårets klassikere.

Næste dansker på listen er Mads Pedersen, der rangerer som nummer 31, mens Søren Kragh Andersen er to placeringer længere nede.

På nationsranglisten er Danmark nu oppe på syvendepladsen. Det er et skridt op i forhold til sidste uges rangliste.

Med Magnus Corts sejr på 16. etape af Vuelta a España nåede dansk cykling i 2020 op på ni sejre i løb med World Tour-status.

Fire af dem gik til Søren Kragh Andersen, mens Mads Pedersen hentede tre. Cort og Jakob Fuglsang stod for de to sidste danske triumfer for sportens allerhøjeste niveau.