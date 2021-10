Fuglsang skal samarbejde med sin agent efter cykelkarrieren

Når cykelkarrieren slutter for Jakob Fuglsang, fortsætter han samarbejdet med sin mangeårige agent, Moreno Nicoletti.

Det oplyser Nicoletti til Ekstra Bladet.

- Jakob vil blive min forretningspartner og arbejde med mig, når hans cykelkarriere er ovre.

- Jeg tror, han vil vise sig at være en virkelig god rytteragent og manager, for han kender cykelsporten hele vejen rundt, skriver han til avisen.

Den 36-årige dansker har endnu ikke fået sin fremtid på landevejen officielt på plads.

Kontrakten med Astana udløber efter indeværende sæson. Fuglsang har tilbragt ni år på cykelholdet.

Nicoletti har dog tidligere afsløret over for Ekstra Bladet, at Fuglsang følger sponsoren Premier Tech til et kommende hold.

Han gentager torsdag over for avisen, at danskerens aktive karriere ikke er forbi.

Fuglsang har oplevet sine største resultater hos Astana.

I 2019 vandt han Liège-Bastogne-Liège, og året efter tog han sejren i Lombardiet Rundt. Begge løb er blandt de fem, der kaldes monumenter.

Desuden er det blevet til en etapesejr i Vuelta a España, to samlede sejre i Critérium du Dauphiné og en stribe andre meriterende sejre.

Fuglsang har vundet mindst ét løb de seneste fire sæsoner, men ingen i år.

Han stillede i slutningen af august op i World Tour-etapeløbet Benelux Tour, men måtte forlade løbet på 1. etape efter et styrt, hvor han brækkede både skulderben og kraveben.

Jakob Fuglsang kørte tidligere i karrieren for Designa Køkken, Saxo Bank, Leopard Trek og Radioshack.