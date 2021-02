Efter et års pause vender Jakob Fuglsang til sommer tilbage til Tour de France. Men det bliver ikke for at konkurrere om en plads på podiet. I stedet stiler han efter den etapesejr, han mangler på sin meritliste.

Fuglsang sadler om i jagten på OL-guld

OL er sæsonens altoverskyggende mål for Jakob Fuglsang. Han har parkeret sin drøm om en samlet topplacering i Tour de France for at forberede sig på Tokyo.

Når Jakob Fuglsang fredag tager hul på et nyt cykelår i det lille franske etapeløb Tour des Alpes Maritimes et du Var, er det med udsigt til en sæson med ganske andre målsætninger end normalt.

