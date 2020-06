Artiklen: Fuglsang regner med at have tre sæsoner mere i sig

Den danske cykelrytter Jakob Fuglsang (Astana) regner med, at han har flere gode sæsoner i sig, selv om fødselsattesten viser, at han er blevet 35 år.

Han satser på, at han vil kunne køre til og med 2023-sæsonen, og i den kontekst kommer coronapausen ham måske til gavn. Det siger han i et interview med B.T.

- Jeg håber ikke, at denne her sæson er spildt, og jeg håber heller ikke, at sæsonen gør min karriere en god sæson kortere, hvis man kan sige det sådan. Det må helst ikke blive en ulempe.

- Det kan godt være, at jeg bliver ældre, men jeg håber at have et lidt mere roligt år, hvor jeg kan puste lidt. Formentlig har jeg tre gode år i mig til at give den gas efter denne her sæson, siger Jakob Fuglsang til avisen.

Hans seneste løb inden coronapausen var Ruta del Sol i slutningen af februar, og ved den lejlighed vandt danskeren sammenlagt.

Når cykelsæsonen formentlig genoptages i august, er Giro d'Italia sæsonens store mål for Fuglsang.

Siden 2013 har han kørt for Astana, og hans kontrakt med det kasakhiske cykelhold løber til og med 2021-sæsonen.