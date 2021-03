Fuglsang og Søren Kragh skal køre gaderæs i Struer

Det meddeler arrangørerne i en pressemeddelelse, hvor Fuglsang også fortæller, at han glæder sig til løbet, der går under navnet Le Tour Revanchen.

Gadeløbet afvikles i forlængelse af Tour de France, og håbet er, at danske fans vil kunne se nogle af de fremtrædende danske ryttere på hjemlige landeveje.

- Grundet en skade pådraget under Tour de France 2019, havde jeg desværre ikke mulighed for at deltage som rytter i Le Tour Revanchen 2019.

- Yderligere har vi alle været berørte af den verdensomspændende pandemi, og folk trænger virkelig til at få en fantastisk oplevelse.

- Derfor betyder det om noget endnu mere for mig at deltage i dette års Le Tour Revanchen og dermed give alle de fremmødte og mine danske fans en helt unik oplevelse, siger Fuglsang.

I 2020 blev gadeløbet aflyst og udskudt til i år. Fuglsang var grundet et styrt i Touren i 2019 ikke i stand til at stille op i Struer samme år.

- Man kan med andre ord sige, at det her på alle måder bliver en revanche for mig. Det bliver fantastisk at køre mit eneste løb i Danmark i Struer i selskab med mine kammerater og nogle af Danmarks bedste cykelryttere.

- Jeg er sikker på, at det bliver en lige så stor succes som i 2019, og jeg glæder mig til at mærke feststemningen og hilse på alle de glade cykelfans, siger Fuglsang.

Det er Struer Kommune og f Sports Group, som sammen med cykelklubberne i Struer og Holstebro står for Le Tour Revanchen i år.

Det forventes, at tusindvis af tilskuere kan komme til at se feltet køre i Struers gader ad flere omgange. Feltet vil bestå af 50 danske og udenlandske Tour-ryttere samt danske amatørryttere.