Fuglsang kører sig på podiet i Schweiz Rundt

Ineos-stjernen holdt fast i sin føring og vandt Schweiz Rundt, men Fuglsang endte med en trøstpræmie. Danskeren startede dagen som nummer fire i klassementet, men sluttede på podiet som nummer tre.

Fuglsang slutter med 1 minut og 15 sekunder op til Carapaz. Rigoberto Urán havde kun 17 sekunder op til Carapaz inden etapen, men colombianeren lykkedes trods flere forsøg ikke med at ryste Carapaz af sig.

Gino Mäder (Bahrain) vandt etapen. Schweizeren kom til mål med Michael Woods, efter at de to var kørt fra favoritgruppen på sidste stigning. De blev ikke indhentet på nedkørslen mod mål, og Mäder endte med at slå Woods i spurten om sejren.

Det hele skulle afgøres på søndagens etape, der i kraft af tre store stigninger var udråbt som Schweiz Rundts kongeetape.

De store navne var derfor udset til at skulle i spil, og det endte da også med, at de øverste i klassementet var i fokus.

Dagens sidste udbrydere blev hentet på sidste stigning, Gotthardpass, og så kunne Richard Carapaz for alvor indlede sit forsvar af førertrøjen.

Førsteudfordreren Rigoberto Urán åbnede ballet og trådte første gang an et par kilometer fra toppen, men Carapaz satte sit hurtigt i colombianerens hjul med de øvrige store navne - inklusive Fuglsang - på slæb.

Mattia Cattaneo og Michael Woods, der var flere minutter efter Carapaz, angreb kontra og kom afsted. Cattaneo blev smidt, og Woods nåede toppen alene.

Lidt efter kom favoritgruppen samlet over toppen, og så handlede det for Carapaz om at holde fast i sin spinkle føring på de sidste cirka 15 kilometer, hvor det for det meste gik nedad.

Michael Woods fik på nedkørslen selskab af Gino Mäder, og til sidst stod det klart, at duoen skulle kæmpe om sejren.

I favoritgruppen løb Carapaz' konkurrenter langsomt tør for muligheder. På de sidste flade kilometer ind mod mål måtte de strække våben i forhold til ecuadorianeren.

Der var dog stadig lidt at hente i forhold til podieplaceringerne. Maximilian Schachmann - der lå nummer tre - var blevet sat, så Fuglsang havde tredjepladsen i sigte. Tyskeren havde inden etapen otte sekunder ned til Astana-danskeren.

Men det var altså ikke nok. Fuglsang kom i mål med blandt andre Carapaz og Uran, mens Schachmann kørte alene over stregen 12 sekunder efter.