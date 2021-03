Fuglsang kæmpede forgæves: Vi arbejdede ikke godt sammen

Forfølgerne fik ikke samarbejdet til at fungere i Strade Bianche, mener Jakob Fuglsang efter niendeplads.

Efter to år i træk med placeringer i top-5 måtte Astana-rytteren Jakob Fuglsang lørdag tage til takke med en niendeplads i det italienske endagsløb Strade Bianche.

Fuglsang kom ikke med, da en gruppe med flere af de største favoritter kørte væk med cirka 50 kilometer igen.

Han endte i stedet med at bruge de næste mange kilometer på at jagte forgæves og kørte over stregen flere minutter efter de bedste i Siena.

- Da vi ramte de sidste grusstykker, befandt jeg mig i forfølgergruppen og prøvede at lukke hullet, men gruppen arbejdede ikke godt sammen, og det var svært at nå op, selv om det var tæt på, siger han i en pressemeddelelse fra holdet.

Danskeren trillede i mål 2 minutter og 25 sekunder efter hollandske Mathieu van der Poel, som angreb på den afsluttende stigning og vandt i suveræn stil foran Julian Alaphilippe.

- Jeg sluttede i top-10, men selvfølgelig havde et resultat i top-5 været bedre. Men det er bare sådan, det er, og nu er det tid til at kigge frem mod mit næste løb, som er Tirreno-Adriatico. Her vil jeg gå efter mindst én etapesejr, siger Fuglsang.

Astanas sportsdirektør Bruno Cenghialta er tilfreds med udfaldet af lørdagens løb og optimistisk i forhold til resten af danskerens sæson.

- Jakobs sæsonmål ligger stadig foran os, og hans form bliver bedre. Det var kun hans tredje løb i år, konstaterer Bruno Cenghialta.