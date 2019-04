Fuglsang jubler over største sejr: Det er helt ufatteligt

- At kunne krone en fantastisk uge på denne måde med en sejr. Det er ufatteligt.

- Jeg er super glad for denne sejr. Det er mega fedt. Jeg er glad for, at jeg kunne køre denne uge til ende med succes, siger Fuglsang.

Danskeren var sammen med Alaphillipe udråbt til favorit i den hårde klassiker i Ardennerne.

Men franskmanden fra Quick-Step havde ikke benene på de stejle stigninger syd for Liège. Det stod klart, før Fuglsang rykkede på Roche-aux-Faucons efter et angreb af Michael Woods.

- Jeg er glad for, at jeg fik skovlen under Alaphilippe, selv om han sagde til mig derude, da vi ramte La Redoute, at han håbede, at jeg vandt den her. Jeg tror, at han vidste, at det ikke var hans dag i dag, siger Fuglsang.

Danskeren kørte alene med lidt over ti kilometer til mål. Men på den våde og lynhurtige nedkørsel mod Liege, var den 34-årige dansker tæt på at styrte, da hans baghjul pludselig skred ud.

- Der var lidt for meget fart på, og så begyndte baghjulet at skride.

- På en eller anden måde lykkedes det for mig at redde den. Det var et skræmmende øjeblik, siger Fuglsang.

Da Astana-rytteren på Roche-aux-Faucons slap afsted sammen med Michael Woods og Davide Formolo, så følte han, at det ville blive endnu en dag med blomster på podiet.

- Jeg tænkte, at nu er podiet hjemme. Men det var to stærke ryttere, og Woods var den, som startede det hele, så jeg tænkte, at han måske var den, der havde bedste ben, siger Fuglsang.

Det er sjette gang i år, at danskeren er på podiet i blot ni starter.