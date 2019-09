Jakob Fuglsang udgik af Tour de France efter et styrt på 16. etape. I Vueltaen er klassementet ikke et mål for Astana-danskeren.

Fuglsang har udbrudstanker før hård Vuelta-etape

13. etape af Vuelta a España byder på hård bjergkørsel dagen igennem og en afslutning på Los Machucos - en stigning uden for kategori.

Hvis den danske cykelstjerne Jakob Fuglsang skal gå efter en etapesejr, kan det meget vel blive på fredagens etape, at han giver udbrudsforsøget et skud.

- Efter hvad jeg har hørt, skulle etapen være endnu hårdere end den i går (torsdag, red.). Det kan måske være, at der er mulighed for at gå i udbrud. Vi får at se, siger han til TV2 Sport.

Samtidig er Astana-danskeren også nødt til at skæve til klassementet, hvor holdkaptajn Miguel Ángel López er på tredjepladsen.

Af samme årsag var han heller ikke i udbrud på torsdagens etape, der endte med en sejr til Quick-Steps belgiske veteran Philippe Gilbert. Der skal spares på krudtet.

- For mit vedkommende gælder det om også at spare lidt og lade være med at køre mig selv i kælderen. I princippet hver eneste dag. For at bygge lidt på formen og så også for at spare kræfter til de kommende dage, siger Fuglsang.

Fredagens etape strækker sig over 166 kilometer og byder i alt på syv kategoriserede stigninger. Rytterne forventes i mål mellem 17.21 og 17.50.

Vueltaen føres af Jumbo-Visma-sloveneren Primoz Roglic, der har 1 minut og 52 sekunder ned til Movistars Alejandro Valverde.