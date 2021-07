Fuglsang har øjnene på OL-guldet trods vigende niveau

Sølvvinderen fra OL i Rio havde under det netop overståede Tour de France svært ved at hænge på i den forreste del af feltet, når etaperne skulle afgøres.

For få dage siden udgik han med dårlig mave før sidste etape i Touren, så optakten til det bjergrige olympiske linjeløb over 234 kilometer har været alt andet end optimal for Fuglsang.

- Jeg ved ikke, om jeg kan levere det, jeg gerne vil her i Tokyo.

- Jeg håber på det, men det er klart, som det er gået i Touren, så er jeg usikker på, om jeg kan køre op til mit bedste og levere det, der skal til for at være med helt fremme.

- Jeg er optimistisk og satser på, at det spiller på dagen. Det er et endagsløb, så alt kan ske, siger Jakob Fuglsang.

Han vil under linjeløbet, der køres lørdag morgen dansk tid, få hjælp af Kasper Asgreen, Michael Valgren og Christopher Juul-Jensen, der alle melder sig klar til at bakke ham op.

- Jeg har ikke sagt noget specielt for at motivere dem til at køre for mig. Kun at jeg hele tiden har satset på OL, og de har hele tiden vidst, at det var et kæmpe mål for mig, både sidste år og i år.

- Min drøm er at skifte sølvet fra Rio ud med guld.

- Jeg er Danmarks bedste mulighed på det her hold og på den her rute, hvis vi skal lave et topresultat, og vi satser på, at jeg er bedre end i Touren, siger Fuglsang.

Selv om han var to timer bagud i klassementet før sidste etape i Touren, så har den danske OL-kaptajn førhen vist, at han kan gøre det godt i bjergene.

Og han har også vundet cykelløb på den distance, som rytterne bliver budt i Japan.

Fuglsang fortæller, at sølvmedaljen i Rio var et vendepunkt i hans karriere og måske grobunden for de senere års succes.

- Det handlede om, at jeg var kaptajn for et hold, og jeg viste, at jeg var god nok til at køre med helt fremme, når jeg fik opbakning.

- Indtil 2016 kørte jeg meget som hjælperytter. Jeg fik chancen indimellem, men ikke med fuld support.

- OL i Rio viste mig, at jeg kan godt tillade at sætte mig selv som kaptajn og få hjælp af andre, og jeg er god nok til at gøre arbejdet færdigt, siger han.

Linjeløbet går i gang klokken 04.00 dansk tid natten til lørdag. Det forventes, at rytterne er i mål klokken 10.30.