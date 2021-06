Fuglsang går upåvirket ind til Touren efter cheffyring

En noget forstyrrende melding at få for otte fokuserede ryttere skulle man mene. Men det er ikke tilfældet ifølge Fuglsang.

- Det ændrer ikke noget for os ryttere. Vi er her for at fokusere på løbet, så fra mit perspektiv gør det ikke nogen forskel, siger han på fredagens pressemøde.

Danskerens kontrakt med holdet gælder frem til nytår, men den pludselige fyring af Vinokourov har ingen indflydelse på danskerens tanker hverken om årets Tour eller for fremtiden.

- Det ændrer ikke noget for mig, at Vino (Vinokourov, red.) ikke er her. Det er ikke på grund af ham, jeg kører på holdet. Så det er ikke det, der afgør, om jeg kører på Astana eller ej, lyder det fra den 36-årige rytter.

Fuglsang har med lidet succes, blandt andet på grund af styrt, forsøgt at køre sig til topplaceringer i tourklassementet flere gange de senere år.

De ambitioner er blevet hjemme i Monaco til årets løb, hvor han i stedet vil fokusere på at jagte en touretapesejr, som han aldrig har prøvet at hente.

Den tilgang giver ham et roligere Tour de France uden for ruten.

- Det er en anderledes indgang til Touren med mindre pres på. Jeg har ikke syv gutter, som stoler på mig og et helt hold, som er her for at hjælpe mig. Jeg føler, det er godt og det rigtige for mig, forklarer Fuglsang.

Han har for længe siden proklameret, at hans store mål er OL-guld i Tokyo, som ligger kort efter afslutningen på Tour de France.

Det er dog ikke holdet, som har bedt ham om at droppe klassementet efter den udmelding.

- Det er lidt mit eget valg. Holdet har ikke sagt til mig, at jeg ikke skal køre klassement, fordi jeg kører OL, siger han.

- Det er mere mig, som har sagt, at jeg helst ikke vil køre klassement, fordi jeg gerne vil satse på OL, og fordi jeg tror, der er større chance for at vinde en etape.

Fra lørdag og de næste godt tre uger frem får han 21 chancer for realisere målsætningen og tage den selvtillid med til Tokyo.