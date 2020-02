Fuglsang forsvarer sikkert førertrøjen i Andalusien

I sin gule førertrøje sad Fuglsang roligt med helt fremme og så ud til at køre med stort overskud trods anstrengelserne onsdag. Han kom ind som nummer seks blot fire sekunder efter etapevinderen.

Afstanden til nummer to i klassementet, Mikel Landa, er uændret på seks sekunder.

Løbet, der også er kendt som Ruta del Sol, rangerer på næsthøjeste niveau over landevejsløb.

Etapens tidlige udbrud nåede op på et forspring på mere end seks minutter, mens feltet tog det rimelig afslappet på første halvdel af ruten.

Astana var dog indstillet på at forsvare Jakob Fuglsangs førertrøje efter danskerens sejr på onsdagens 1. etape. Derfor blev en jagt indledt i god tid.

Mere end ti kilometer fra mål blev de sidste rester af udbruddet spist af et par nye lykkeriddere, men feltet var samlet, da rytterne godt en kilometer fra stregen ramte bakken op til mål.

Her angreb Gonzalo Serrano tidligt og med stor effekt, så han formåede at holde feltet bag sig hele vejen til målstregen, selv om de andre klatrere trådte til for at nå frem og køre med om sejren.

Fredagens etape er også godt kuperet, så Fuglsang skal igen have gode ben for at forsvare sin føring.

Danskeren vandt løbet samlet sidste år foran holdkammeraten Ion Izagirre.