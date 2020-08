Fuglsang efter stor solosejr: Regnede med en spurt

Fuglsang endte med at vinde med 31 sekunder ned til Bennett på andenpladsen.

- Efter Civiglio troede jeg, at jeg skulle spurte om sejren med Bennett. På San Fermo forsøgte jeg med et angreb, og da jeg så, at jeg var alene, fortsatte jeg med at træde til målstregen, siger Fuglsang i vinderinterviewet ifølge feltet.dk.

Danskeren fik også hjælp fra den russiske holdkammerat Aleksandr Vlasov, der tog tredjepladsen.

- Det var en varm dag, og vi kørte fuld gas. Jeg følte mig godt kørende, men jeg vidste, at George Bennett også var i god form - specielt efter hans sejr i Gran Piemonte i onsdags.

- Heldigvis havde jeg Vlasov, der hjalp mig meget. Han kørte som en mester i dag, lyder det anerkendende fra danskeren.

Lombardiet Rundt er som sagt et af sportens fem monumenter, og det er anden gang i karrieren, at Fuglsang vinder et monument. Sidste år triumferede han i Liege-Bastogne-Liege.